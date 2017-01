25-vuotiasta miestä puukotettiin Kurikan Jalasjärvellä uudenvuoden yönä. Uhrin vammat olivat hengenvaaralliset, mutta tila on nyt poliisin mukaan vakaa.

Uudenvuoden juhlinta sai ikävän päätöksen Jalasjärvellä. Neljä henkilöä oli juhlinut vuoden vaihtumista uhrin omakotitalossa ja alkoholia oli käytetty. Rikoskomisario Jari-Matti Marttala Pohjanmaan poliisilaitokselta kertoo, että miesten välille oli syntynyt erimielisyyksiä.

– He olivat poistuneet talon ulkopuolelle ja siinä oli ollut pientä pystypainia, Marttala kertoo.

Kaksi muuta henkilöä olivat poistuneet paikalta, minkä jälkeen puukotus on tapahtunut. Poliisi sai hälytyksen kello kahden jälkeen yöllä.

Uhri kiidätettiin sairaalaan Tampereelle. Marttalan mukaan uhri ollut leikkauksessa, mutta poliisi on ehtinyt kuulemaan häntä alustavasti. Miehen tila on nyt vakaa.

Teosta epäilty on 58-vuotias mies. Marttala kertoo, että mies vangittiin tänään epäiltynä todennäköisin syin Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden päätöksellä.

Epäiltyä on kuultu kahteen otteeseen ja kuulusteluja jatketaan.

Marttala sanoo, että tarkemmin poliisi ei tapahtuneesta tiedota, ennen kuin uhria on kuultu ja on saatu selville, miten tilanne on edennyt.

Asiasta uutisoi ensin Ilta-Sanomat.

ANNA-PIA AHOLA