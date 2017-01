Hälytystehtävät ovat lisääntyneet Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella. Tästä huolimatta rikoksia on selvitetty entistä enemmän.

Hälytystehtävissä on nousua edellisvuodesta viime vuoteen verrattuna melkein kolme prosenttia. A- ja B-kiireellisyysluokan tehtävien ja kotihälytystehtävien määrät ovat kuitenkin laskeneet.

– C-tehtävissä on ylöspäin menevä käyrä. Tämä kertoo siitä, että olemme saaneet tehostettua valvontaamme. C-tehtävät ovat sellaisia, missä poliisit itse puuttuvat ennaltaehkäisevästi. Poliisi siis valvoo nykyään aktiivisemmin, Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi kertoo.

Pohjanmaan poliisilaitoksen rikosten selvitysaste on uuden turvallisuuskatsauksen mukaan maan paras.

– Kaikkien rikosten selvitysasteemme on maan korkein, josta olemme tavattoman ylpeitä ja kiitollisia. Pitää muistaa, että tekijät jäävät pääosin kiinni virkapukuisten poliisien ja tutkijoiden yhteistyön ja kovan työn avulla, Lammi tuumaa.

Venyvät tutkinta-ajat ovat aiemmin olleet laitoksen haasteena.

– Jos arvioimme selvitysastetta sitä vasten, olemme samaan aikaan kutistaneet tutkinta-aikaa. Pidän sitä erinomaisen hyvänä suorituksena. Olemme tehneet siinä merkittävän liikkeen. Aloitimme syksyllä 2015 merkittävät toimet täällä poliisilaitoksella, ja niitä on jatketty viime vuonna. Tulokset ovat myönteisiä, Lammi myhäilee.

Väkivaltarikoksissa on lievää laskua Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella. Tämä kertoo Lammin mukaan myös korkeasta selvitysasteesta.

– Olemme pystyneet selvittämään vuonna 2016 aikaisempienkin vuosien rikoksia, jotka ovat olleet avoimena pinossa.

Erityisesti poliisin tietoon tulleiden henkirikosten määrä yrityksineen on laskenut hurjasti, yli 27 prosenttia. Henkirikoksia kirjattiin vuonna 2015 ja 2016 molempina vuosina yhteensä 5.

Väkivaltarikoksissa vain raiskausrikokset ja perheväkivalta ovat nousujohteessa. Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella kirjattiin vuonna 2015 yhteensä 59 raiskausta ja vuonna 2016 yhteensä 63 raiskausta.

Omaisuusrikosten määrässä on tapahtunut laskua – autovarkauksia ja varkauksia oli viime vuonna edellisvuotta vähemmän.

– Omaisuusrikosten trendi on laskeva. Olemme tässäkin onnistuneet tavattoman hyvin, Lammi toteaa.

Poliisipäällikön mukaan alueellamme on kaiken kukkuraksi maan paras katuturvallisuus.

– Kun suhteutetaan ryöstöt, pahoinpitelyt, vahingonteot ynnä muut sellaiset, meillä on maan paras katuturvallisuusindeksi verrattuna muuhun Suomeen. Turvallisuustilanne on vakaa, ja katuturvallisuus on hyvällä tasolla, Lammi kehaisee.

Eikä tässä vielä kaikki. Pohjanmaan poliisilaitos on ykkönen vielä yhdessä asiassa:

– Voitimme vuonna 2016 valtakunnallisen Vati-palkinnon eli meillä on maan paras erikoisryhmä! Meillä on Vati-partio aina tavoitettavissa, Lammi kertoo.

Vati-partio on poliisin vaativien tilanteiden erikoisryhmä.

JENNI MÄKELÄ