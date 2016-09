Ampiaishämähäkki on kenties levinnyt pysyväksi kannaksi Suomeen. Siitä ei kuitenkaan ole saatu montaa havaintoa tähän mennessä. Kaksi edellistä havaintoa on Lounais-Suomesta. Tänään löydetty yksilö on Suomen pohjoisin havainto, edellinen oli Seinäjoelta 2010.