Mikäli sinulla on havaintoja ryöstöstä, ilmoitathan niistä poliisin numeroon 0503819810. Kuvituskuva: Jussi Leinonen

Poliisin mukaan osoitteessa Koulukatu 57-61 sijaitsevaan Siwa-myymälään oli tullut eilen noin 22.50 aikaan huppupäinen mies, joka oli ottanut esiin teräaseen ja uhannut sillä kaupan myyjää.

Mies oli pakottanut myyjän antamaan kassassa olleet rahat. Mies oli poistunut liikkeestä rahat saatuaan. Tekijä oli saanut haltuunsa muutamia satasia.

Mies oli ollut kantasuomalainen ja puhunut suomea. Miehen ikä on noin 25-30 vuotta, pituus on noin 170 senttimetriä ja vartaloltaan hän on hoikka ja normaali.

Hän oli pukeutunut tummaan tai mustaan toppatakkiin, jossa oli ollut karvareunainen huppu. Karvat olivat harmaat. Päässä oli ollut lippalakki ja ainakin lipan etuosa oli vaalea tai valkoinen.

Kasvot oli peitetty punaisella vaatteella, mahdollisesti kaulahuivilla. Housut olivat olleet kuluneen näköiset vaaleansiniset pillifarkut ja kengät tummat. Kädessä miehellä oli mustat hansikkaat, joissa valkoiset raidat.

Tekijä oli ennen ryöstöön ryhtymistä odottanut kassan läheisyydessä myyjän saapumista kassalle. Mies oli ollut kaupassa jonkin aikaa kasvot peittämättä. Miehen liikkuminen kaupassa ja tapahtuma on tallentunut valvontakameraan. Poliisi ei ole tavoittanut tekijää. Asiaa tutkitaan törkeänä ryöstönä.

Poliisi ottaa mahdollisia vihjeitä vastaan numerossa 0503819810.