Kyrönmaan pojat ovat innoissaan. Kymmenkunta yläkoululaista miehenalkua, joukossa pari teini-ikään ehtinyttä, veivaavat siimaa edestakaisin onkivapaata muistuttavalla laihalla, taipuisalla kepillä. He seisovat hyvän matkan päässä toisistaan Kalliojärven hiekkalammella. Kysymyksessä on perhokalastuskurssi, ja mukaan on voinut tulla Laihialta, Isostakyröstä ja Vaasan Vähästäkyröstä. Kurssilaiset saavat rautaisannoksen opastusta Seinäjoen Seudun Perhokalastajien aktiiveilta.