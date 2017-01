Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi on huolestunut huumausainerikosten noususta. Kuva: Jarno Pellinen

Rikosten määrä on kasvanut yli 11 prosentilla Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella. Erityistä päänvaivaa aiheuttavat huumeet.

Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on noussut tasaisesti kolmen viime vuoden sisällä. Asia käy ilmi Pohjanmaan poliisilaitoksen vuoden 2016 turvallisuuskatsauksesta.

Pohjanmaan poliisi kirjasi vuonna 2014 yhteensä 54 076 rikosta. Toissa vuonna tietoon tuli 55 110 rikosta ja viime vuonna 61 647 rikosta.

Nousua on tapahtunut erityisesti poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten ja liikennerikosten määrissä.

– Huumausainerikokset ovat nousemassa meillä keskiöön. Rattijuopoistamme 27,2 prosenttia on huumesidonnaisia tapauksia. Tämä on erittäin huolestuttava kehitys eikä asia ratkea yksin poliisin keinoin. Katse on käännettävä myös koteihin, kouluihin, kuntiin sekä terveydenhuoltoon, Pohjanmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkö Risto Lammi toteaa.

– Huumeiden saatavuus taas on poliisin ja tullin heiniä. Meidän pitää pohtia sitä, miten poliisi voi vaikuttaa huumeiden tarjontapuoleen, Lammi lisää.

Huumausainerikosten määrä on noussut alueellamme tasaisesti vuodesta 2008 lähtien. Törkeiden huumausainerikosten määrä kuitenkin laski vuodesta 2015 vuoteen 2016 jopa yli 18 prosentilla. Tavallisten huumausainerikosten määrä sen sijaan on kivunnut tasaisesti ylöspäin kolmen viime vuoden aikana.

Liikennerikosten määrä on sahannut alueellamme kolmen viime vuoden aikana. Vuonna 2014 Pohjanmaan poliisilaitos kirjasi yhteensä 10 642 liikennerikosta, toissa vuonna 9 987 ja viime vuonna yhteensä 10 648 liikennerikosta. Vuoden 2015 ja 2016 aikana nousua tapahtui 6,62 prosenttia.

Poliisi kirjasi toissa vuonna 6 801 ja viime vuonna 7 241 liikenneturvallisuuden vaarantamista. Määrä on kasvanut yli 6 prosentilla.

Myös rattijuopumusten määrä nousi vuodesta 2015 vuoteen 2016, yhteensä 68 tapauksella. Poliisi kirjasi viime vuonna yhteensä 1 357 rattijuopumusta, joista törkeän rajan ylitti 590 tapausta.

– Törkeät rattijuopumustapaukset ovat laskeneet 6,65 prosentilla, mutta tavallisten puolella on kohtuullisen iso, 16,74 prosentin nousu, Lammi kertoo.

– Olen silti tyytyväinen tulokseen. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Olemme lisänneet kiinnijäämisriskiä, Lammi selvittää.

Nettipetosten määrä on laskenut Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella. Vuonna 2015 poliisin tietoon tuli yhteensä 549 internetissä tapahtunutta petosta. Vuonna 2016 määrä jäi 492:een. Erityisesti maksuvälinepetoksissa näkyi tilastossa jyrkkä lasku. Vuonna 2015 poliisin tietoon tuli 181 ja vuonna 2016 enää vain 71 maksuvälinepetosta. Jyrkkä lasku johtuu kuitenkin suurelta osin poliisin kirjaamiskäytäntöjen muutoksesta. Ulkomailla tapahtuneita maksuvälinepetoksia ei enää kirjata rikosilmoituksiin Suomessa.

– Suomessa rikos kirjataan nykyisin niin sanottuna sekalaisena ilmoituksena ja Suomen poliisi ilmoittaa asiasta kohdemaan paikallispoliisille, Pohjanmaan poliisilaitoksen viestintäpäällikkö Mikael Appel selventää.

Nettipetoksen yritykset ja petokset olivat viime vuonna nousussa.

Pohjalaismaakuntien alueella oli toissa vuonna 18 ja viime vuonna 31 petoksen yritystä. Petokset nousivat vuodesta 2015 vuoteen 2016 43 tapauksella. Vuonna 2016 poliisin tietoon tuli 198 nettipetosta.

Tavallisten petosrikosten suhteen on nähtävissä huima 21,68 prosentin lasku. Pohjanmaan poliisi kirjasi toissa vuonna yhteensä 1 730 ja viime vuonna yhteensä 1 355 petosrikosta.

Pohjanmaan poliisilaitos toimii kolmen maakunnan, Pohjanmaan, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella, jossa on yhteensä 443 297 asukasta. Valvottavalla alueella on 40 kaupunkia / kuntaa.

Pohjanmaan poliisilaitoksen pääpoliisiasema sijaitsee Vaasassa. Lisäksi alueella on 11 muuta poliisiasemaa. Poliiseja on yhteensä 470.

Juttua on tarkennettu kello 14:49 maksuvälinepetosten jyrkän laskun suhteen.

JENNI MÄKELÄ