Poliisille ilmoitettiin vuonna 2016 valtakunnallisesti yhteensä 807 433 rikosta. Nähtävissä on hienoista kasvua, rikoksia ilmoitettiin viime vuonna 0,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Rikosten määrä kasvoi poliisin mukaan 1 650 rikoksella.

Hälytystehtävien toimintavalmiusajat pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Poliisin toimintavalmiusaika vuonna 2016 oli A-kiireellisyysluokan tehtävissä 9,4 minuuttia. Poliisille tulleiden tehtävien kokonaismäärä nousi vajaan prosentin. Poliisilla oli noin 6 300 hälytystehtävää enemmän kuin edellisenä vuonna.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen pitää tasaista kehitystä varsin myönteisenä.

– Poliisi selvisi viime vuodesta kokonaisuutena hyvin. Turvapaikanhakijoiden määrä jatkui runsaana alkuvuoden ajan, mutta tasoittui loppuvuotta kohden. Tämä on vaikuttanut poliisin työhön selvästi. Hälytystehtävien määrään se ei merkittävästi vaikuttanut, mutta on muuttanut niiden luonnetta. Loppuvuotta väritti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden palautuksiin liittyvät tehtävät, joiden odotetaan lisääntyvän kuluvana vuonna, Kolehmainen sanoo tiedotteessa.

Omaisuusrikosten määrä laski kokonaisuudessaan koko maassa. Tästä huolimatta internetissä tehtyjen maksuvälinepetosten määrä on jatkanut kasvuaan.

– Nettipetosrikollisuutta voidaan parhaiten estää ennakolta ja silloin avainasemassa ovat nettiostajat itse, Kolehmainen muistuttaa.

Suomessa tehdyt nettipetokset saadaan tutkinnassa pääosin selvitettyä. Rahoja sen sijaan rikollisilta saadaan harvoin takaisin, koska he ovat yleensä jo käyttäneen rikoshyödyn tai ovat varattomia. Maksuvälinepetoksissa, joissa rikosten tekopaikka on ulkomailla ja seuraus ilmenee Suomessa, rikosten selvittäminen on työläämpää.

Raiskausrikosten määrä kasvoi edelleen. Raiskausrikoksia tuli vuonna 2016 poliisin tietoon yli 11 prosenttia eli 117 rikosta enemmän kuin vuonna 2015. Kaikkien seksuaalirikosten määrä nousi lähes 13 prosenttia.

Niissä seksuaalirikoksissa, joissa rikoksesta epäilty on poliisin tiedossa, ulkomaan kansalaisten tekemiksi epäiltyjen rikosten määrä nousi 273 rikoksella. Vastaavasti ulkomaalaisten asianomistajien osuus nousi 105:llä. Seksuaalirikosten määrä sisältää tilastoinnissa muun muassa raiskausrikokset ja seksuaaliset ahdistelut.

Ulkomaan kansalaisten tekemiksi epäiltyjä seksuaalisia ahdisteluita oli 58 vuonna 2015, kun viime vuonna niitä oli 147. Vastaavat luvut Suomen kansalaisten osalta olivat 122 vuonna 2015 ja 167 viime vuonna. Ulkomaan kansalaisten tekemiksi epäiltyjen raiskausrikosten määrä on noussut 41,9 prosenttia eli 93 rikoksella.

Ihmisten liikennekäyttäytyminen on poliisin mukaan parantunut, sillä liikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä laski edellisvuoteen verrattuna.

Turvapaikanhakijat olivat viime vuonna asianomistajina rikoksissa 1 889 ja epäiltyinä 2 664 kertaa. Asianomistajina he olivat poliisin mukaan muun muassa pahoinpitelyissä, laittomissa uhkauksissa, lievissä pahoinpitelyissä, varkauksissa ja näpistelyissä.

Vastaavasti rikoksesta heitä epäiltiin useimmiten pahoinpitelyissä, näpistyksissä, lievissä pahoinpitelyissä, laittomissa uhkauksissa, varkauksissa ja laittoman maahantulon järjestämisessä.

Viime vuonna Suomeen tuli 5 651 turvapaikanhakijaa, kun vuonna 2015 hakijoita oli yli 32 000. Poliisi osallistui viime vuonna yli 6 000 maasta poistamispäätöksen täytäntöönpanoon. Palautuksia tehtiin yli sataan eri maahan. Vuonna 2015 poliisi palautti noin 3 200 maasta poistamispäätöksen saanutta.

Poliisin koko henkilöstön määrä laski vuonna 2016 kahdella prosentilla eli 200:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Koko henkilöstön määrä oli 9 807.