Seinäjoella on tehty useita asuntomurtoja viikonloppuna. Poliisi on ottanut kaksi henkilöä kiinni. Arkistokuva: Silja Viitala

Poliisin mukaan Seinäjoella on tehty viikonlopun aikana useita asuntomurtoja Kärjen alueella.

– Meillä on kaksi henkilöä sunnuntailta otettu kiinni. Heidän mahdollista osuuttaan asuntomurtoihin selvitellään, Pohjanmaan poliisilaitoksen rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäki kertoo.

– Kärjen alueella on sattunut kolme asuntomurtoa, joista kaksi toteutui ja yksi jäi yrityksen asteelle. Näitä tutkitaan törkeänä varkautena ja törkeänä varkauden yrityksenä. Murrot on tehty lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Jos on asuntoon murtauduttu, niin kannattaa asianomistajien ilmoittaa poliisille, Teivaanmäki lisää.