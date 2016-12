Pohjanmaan poliisi on vapauttanut naisen ryöstöstä epäiltynä olleen toisen miehen.

– Toinen epäiltynä ollut mies vapautetaan mahdollisesti tänään tai viimeistään huomenna, tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäki kertoo.

Seinäjoella torstaina sattuneen ryöstön takia poliisi on kuulustellut perjantaina kahta miestä.

– Päivän aikana on nyt selvinnyt, että toinen miehistä on tekijä. Hän on kuulusteluissa käyttäytynyt yhteistyöhaluisesti, Teivaanmäki kertoo.

Teivaanmäen mukaan ryöstetty nainen ei saanut pahoja vammoja.

– Olosuhteisiin nähden hän voi melko hyvin. Nainen kaatui maahan, kun laukku vietiin häneltä voimakkaasti, mutta varsinaista väkivaltaa häneen ei ole kohdistunut, eikä häntä ole esimerkiksi lyöty.

Nainen nosti pankista torstaina ison summan rahaa ja hänet ryöstettiin tämän jälkeen Seinäjoen keskustassa.

– Rahat on saatu takaisin, Teivaanmäki toteaa.