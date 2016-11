Pohjanmaan poliisi vahvistaa, että poliisipartio on käynyt lauantain ja sunnuntain välisenä yönä seinäjokelaisen kaupunginvaltuutetun Hannu Haapasalmen (ps.) kotipihalla.

Haapasalmi hälytti poliisit kotiinsa omien sanojensa mukaan siitä syystä, että hän yllätti ulkomaalaistaustaiset varkaat yöllä terassiltaan roskasäkkejä kaivelemasta. Haapasalmen mukaan myös hänen naapureidensa pihoista oli viety tavaroita, kuten auton renkaita.

– Poliisi kävi paikan päällä, kun asianomistaja ilmoitti, että hänen tontillaan oli ulkopuolisia henkilöitä, jotka hän ajoi pois. Poliisi jäljesti kohteessa poliisikoiran avulla, mutta ei löytänyt mitään. Siksi on täysin mahdotonta selvittää, mitä on tapahtunut, Pohjanmaan poliisin komisario Pasi Aho kertoo viikonlopun tapahtumista.

– Poliisi tekee rikosilmoituksen, jos on syytä epäillä, että jotain on tapahtunut. Partio on käynyt paikalla, mutta sieltä ei ole tullut rikosilmoitusta tutkintaan – myöskään asianomistajalta, Pohjanmaan poliisin rikoskomisario Harri Teivaanmäki vahvistaa.

– Omaisuusrikoksia on sattunut syksyn aikana ympäri Seinäjokea, myös Kärjen alueella, mutta ei tänä viikonloppuna, Teivaanmäki lisää.

JENNI MÄKELÄ