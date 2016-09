Emilia Koskela, 17, on kadonnut Seinäjoelta. Poliisin mukaan Koskela on viimeksi nähty maanantaina 19.9. kello 13.40 Seinäjoella.

Koskela on hoikkavartaloinen, 160 cm pitkä. Hänellä on tummat, hieman punertavat pitkät hiukset ja ruskeat silmät. Koskelalla on päällään mahdollisesti siniset pillifarkut tai harmaat collegehousut ja viininpunaiset Conversen tennarit sekä ruskea nahkatakki. Koskelalla on mukanaan musta reppu.

Havainnot Koskelasta voi ilmoittaa Pohjanmaan poliisilaitoksen tilannekeskukseen puhelinnumeroon 029 5440 513.