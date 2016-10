– Ilmoitus tuli Vähästäkyröstä, Kokkolasta kaksi, Vaasasta, Pietarsaaresta, Kurikasta ja Lapualta. Kaikki tapahtuivat perjantai-iltana puoli yhdeksän ja keskiyön välillä, selvittää Pohjanmaan poliisilaitoksen komisario Timo Välimäki.

– Tämä on niin outo ilmiö. Poliisi suhtautuu asiaan erittäin vakavasti. On aina suuri vaara, jos on naamari päässä ja astalo kädessä ja pelottelee alaikäisiä, että voi syyllistyä laittomaan uhkaukseen tai muuhun vastaavaan. Jos siitä jää kiinni, asiaa tutkitaan ja voi löytää itsensä käräjiltä. En suosittele tällaista pelletouhua, Välimäki toteaa.

Ilmoituksista huolimatta pelottelun kohteeksi joutuneille ei ole poliisin mukaan sattunut vahinkoa.

– Vielä ei ole sattunut, mutta yhtä klovnia on kuritettu Pietarsaaressa. Ulkopuoliset puuttuivat hänen toimintaansa, mutta hän lähti karkuun ennen poliisin tuloa paikalle, Välimäki kertoo.

– Yksi pelle saatiin kiinni Vähässäkyrössä. Poliisi on häntä jututtanut, Välimäki lisää.

– Jotkut ihmiset haluavat esiintyä, mutta en ymmärrä, mikä tässä on se ideologia tai juttu. Ei tämä kyllä minulle aukea, Välimäki päivittelee.

JENNI MÄKELÄ