Pohjanmaalta ja muualta Suomesta on valheellisilla työpaikkailmoituksilla pyritty värväämään ihmisiä ns. rahamuuleiksi pesemään rikollista rahaa oman pankkitilinsä kautta. Pohjanmaan poliisi epäilee, että värväystä johdetaan Isosta Britanniasta.

Elokuun alussa julkaistiin MM. Pohjalaisessa ja Ilkka-lehdessä poikkeuksellinen työpaikkailmoitus. Siinä etsittiin henkilöitä "osa-aikaiseen freelance-työhön". Työaika olisi muutamana päivänä muutama tunti viikossa. Palkkaa luvattiin 460 euroa viikolta. Lisäksi luvassa oli "useita lisäetuja".

Ilmoituksessa mainittiin sähköpostiosoite, johon kehotettiin ottamaan kiireesti yhteyttä.

- Useita henkilöitä on ottanut yhteyttä. Täältä Pohjanmaan poliisilaitoksen alueelta joukossa on ollut muutama henkilö. Sen jälkeen he ottivat yhteyttä meihin, kertoo tutkinnanjohtaja Esa Uusi-Kakkuri Pohjanmaan poliisista.

Yhteydenoton jälkeen ihmisille lähetettiin useita tuhansien puntien arvoisia shekkejä. Heidät määrättiin viemään shekit pankkiin ja siirtämään rahat ensin omalle tililleen. Sen jälkeen heidän pitäisi siirtää rahat työnantajan ilmoittamalle toiselle tilille. Palkkioksi luvattiin 460 euroa shekiltä.

Työmääräykset vaikuttivat niin epäilyttäviltä, että useampi henkilö ilmoitti asiasta saman tien poliisille. Shekit ovat myöhemmin paljastuneet katteettomiksi.

- Epäilemme, että kyseessä on rahanpesu, johon etsitään niin sanottuja rahamuuleja. Käyttöön tarvitaan heidän pankkitilejään. Hämärät rahat siirretään ensin heidän tileilleen siksi, että silloin ne pääsevät pankkijärjestelmään. Kun ne pääsevät pankkijärjestelmään, ne valkenevat, kertoo Uusi-Kakkuri.

Uusi- Kakkuri kertoo Pohjanmaan poliisilaitoksen tutkivan tapausta rahanpesuna yhdessä useiden muiden poliisilaitosten kanssa. Poliisi pyrkii olemaan yhteydessä myös Ison-Britannian poliisiin. Rahamuulien värväystä epäillään johdettavan sieltä.

Pohjanmaalta kukaan shekkejä saanut ei ole mennyt niiden kanssa pankkiin. Muualta Suomesta muutama henkilö on tehnyt heille määrättyjä tilisiirtoja. Uusi-Kakkurin mukaan he ovat voineet tietämättään syyllistyä rahanpesuun.

Uusi-Kakkuri varoittaa ihmisiä reagoimasta kyseisiin ilmoituksiin ja muihin saman sisältöisiin ilmoituksiin. Henkilöitä, jotka ovat reagoineet ja saaneet shekkejä, Uusi-Kakkuri kehottaa ilmoittamaan asiasta poliisille.

