– Palo on aika kinkkisessä paikassa, sillä kuljetin menee osaksi maan alla ja siinä on betonia päällä. Paloon on hankala päästä käsiksi, päivystävä palomestari Noora Viinamäki kertoo.

Palo syttyi mallastamorakennuksen kuljettimessa.

Sammutustöihin on osallistunut parikymmentä pelastuslaitoksen työntekijää. Kahdeksan aikaan illalla paikalla oli palomiehiä enää Laihian paloasemalta.

– Kokeiltiin yhtä taktiikkaa ja nyt toista. Voiton puolella ollaan, Viinamäki kertoo.

Hätäkeskus sai tiedon tulipalosta Laihian Länsitiellä kello 12.30 aikoihin.

SINIKKA VÄLIKOSKI

JATTA LAPINKANGAS