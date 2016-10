Myös pohjalaismaakunnissa on nähty ihmisiä pelottelevia klovneja. Poliisin mukaan klovneista on tehty havaintoja pohjalaismaakunnissa torstain ja perjantain välisenä aikana.

– Osassa tapauksia lapset ovat nähneet ja ovat todella peloissaan. Poliisi suhtautuu tähän hyvin vakavasti, sanoo komisario Pasi Aho Pohjanmaan poliisilaitokselta.

Poliisin mukaan pellejä on nähty Vaasassa, Kurikassa, Pietarsaaressa ja Kokkolassa. Pietarsaaressa nähtiin kaksi pelleä ja muissa kaupungeissa yksi.

Poliisi huomauttaa, että järjestyslaki kieltää naamioitumisen, kun siihen liittyy uhkaavaa käytöstä. Lisäksi Kurikassa klovni on viimeisten tietojen mukaan pelotellut ja ahdistellut nuoria tyttöjä.

Viikonloppu on tulossa, ja poliisi on hyvin huolissaan ilmiöstä. Ahon mukaan toiminnalla voi olla hyvin arvaamattomat seuraukset. Se, että pienet lapset pelkäävät ja itkevät, on Ahon mukaan jo yksistään vakava asia.

Lisäksi on huoli, että kansalaiset alkavat varautua klovneihin. Poliisi suosittaa ilmoittamaan klovnihavainnoista aina heti hätäkeskukseen.

– Tämä on käsittämätön ilmiö. Jotenkin mopo karkaa aivan käsistä.

JATTA LAPINKANGAS

Korjattu 21.10.: Poliisi tarkentaa, että järjestyslaki ei kiellä naamarin pitoa, mutta kun siihen liittyy uhkaavaa käytöstä, se on kiellettyä.