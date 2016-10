Klovni oli poistunut metsään. Poliisi etsi klovnia kolmen partion ja poliisikoiran toimesta, mutta epäiltyä ei tavoitettu.

Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on viimeksi kuluneen reilun viikon aikana tehty yhteensä kolmisenkymmentä poliisitehtäväksi kirjattua klovneihin liittyvää hälytystehtävää. Pääsääntöisesti tehtävät ovat tulleet poliisille hätäkeskuksen kautta.

Ilmoitukset ovat koskeneet klovnin asuihin tai vain naamareihin pukeutuneita henkilöitä ja osin näiden outoa käyttäytymistä. Iso osa havainnoista on lasten ja nuorten tekemiä. He ovat kertoneet havainnoistaan vanhemmilleen ja tätä kautta tieto on siirtynyt hätäkeskukseen. Näin ollen viiveet havainnosta poliisipartion paikalle tuloon ovat usein olleet pitkiä.

Klovnien käyttäytyminen on pitänyt sisällään vain olemista ja kulkemista, mutta useassa tapauksessa myös perään lähtemistä ja muunkinlaista pelottelua. Muutamissa havainnoissa on klovneilla ollut kädessään jokin esine, muutamissa jopa veitsi ja vesuri. Poliisin tietoon ei ole tullut, että klovnit olisivat käyneet keneenkään käsiksi tai aiheuttaneet muutenkaan vahinkoa tai vammoja.

Kahdessa tapauksessa poliisi on ottanut kiinni klovneina esiintyneitä ja molemmissa tapauksissa he ovat osoittautuneet alaikäisiksi pojiksi. Poliisi on toimittanut heidät kotiinsa.

Klovneihin liittyvät poliisitehtävät Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella on ollut yhteensä 29:

Vaasassa 11, Kokkolassa 3, Seinäjoella 3, Kurikassa 3, Lapualla 3, Pietarsaaressa 2 , Peräseinäjoella 2, Kauhajoella 1 ja Lestijärvellä 1.

Muutamista ilmoituksista on poliisin mukaan selvästi pääteltävissä, että kyseessä on perätön ilmoitus.

Poliisi pyytää edelleen kansalaisten havaintoja oudosti käyttäytyvistä ja ihmisiä pelottelevista klovneista. Tulevan viikonlopun Halloween teemaan liittyen saattaa pukeutuminen ja käyttäytyminenkin olla värikästä. Poliisi pyytää kansalaisia huomioimaan leikkimielisen ja todellisen pelottelun rajaa.