– Talo on kärsinyt palossa merkittävät vahingot, päivystävä palomestari kertoo.

Paikalla sammutustöissä on useita palokuntien yksiköitä.

Sammutustyöt ovat edelleen käynnissä ja palomestarin arvion mukaan sammutustyöt jatkuvat vielä useita tunteja.

Vaasan hätäkeskus sai tiedon tulipalosta Pakkalantiellä maanantaina kello 15.30 aikoihin.

Kyseessä on noin 130 neliön omakotitalo, joka on rakennettu 50-luvulla. Taloa on remontoitu ja laajennettu vuosien varrella.

Henkilövahinkoja ei ole sattunut.

Asukkaat huomasivat talon olevan tulessa, kun he palasivat kotiin.

Tulipalon syttymissyystä ei ole tietoa.