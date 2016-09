Kaikki syytetyt ovat iältään 62-vuotiaita miehiä. He ovat työskennelleet Pohjanmaan poliisilaitoksella Vaasassa ylikonstaapeleina ja vanhempina konstaapeleina vuonna 2011. Tuolloin he ovat hakeneet poliisin tietojärjestelmästä Aueria koskevia tutkintailmoitusten tietoja.

He ovat saaneet järjestelmästä nähtäväkseen Aueria koskevia murha-, seksirikos- ja pahoinpitelyepäilyjä koskevia tietoja. Syyttäjän mukaan miehillä ei ole ollut oikeutta hakea näitä tietoja, koska ne eivät ole liittyneet heidän työtehtäviinsä.

Kaikki syytetyt kiistivät syyllistyneensä mihinkään. Yksi miehistä ei muistanut tällaisia tietoja hakeneensa. Mies epäili, että joku muu poliisilaitoksen työntekijä oli hakenut niitä hänen koneellaan. Tämä on voinut tapahtua silloin, kun mies on ollut ruokatunnilla ja kone on jäänyt auki.

Yksi syytetyistä kertoi olleensa kouluttamassa hätäkeskuksen päivystäjiä. Hän oli osana koulutusta tehnyt kyseisen haun. Sitä oli tarvittu havainnollistamiseen, jotta päivystäjät osaavat tunnistaa, mitkä tiedostot ovat poliisin tietojärjestelmässä salaisia.

Kolmas miehistä kertoi tietojen hakemisen liittyneen työhön. Miehellä oli ollut tuolloin poliisilaitoksella salainen työtehtävä, josta hän ei halunnut kertoa enempää julkisesti. Miehen pyynnöstä yleisö poistettiin kertomuksen ajaksi oikeussalista.

Tuomio jutussa annetaan tämän kuun 29. päivänä.

