Kyse on viime viikon keskiviikkona Seinäjoella sattuneesta tapauksesta.

Pohjanmaan poliisista vahvistetaan, että sivulliset olivat tuolloin pysäyttäneet naisen, joka heidän näkemyksensä mukaan ajoi varastetulla pyörällä.

– Pyörä on nyt poliisin hallussa. Tapauksesta on tehty rikosilmoitus ja me selvitämme, kenen pyörä on, rikoskomisario Harri Teivaanmäki Pohjanmaan poliisista kertoo.

Nainen nosti asian esiin Facebookissa. Siellä hän antoi palautetta Seinäjoen katupartiolle. Naisen mukaan pyörää häneltä vaatineet olivat katupartiolaisia ja he olivat jopa kovistelleet naista.

Teivaanmäki vahvistaa, että tapauksen yhteydessä esiin on noussut Seinäjoen katupartion nimi.

– Sillä ei ole kuitenkaan vaikutusta asian selvittelyyn, vaan meidän tehtävämme on nyt saada selville, onko pyörä varastettu vai ei.

Tapauksesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti .

Katupartion toiminnasta ei poliisilla yleisesti ottaen ole ollut havaintoja Seinäjoella.

– Katupartio ei ole poliisin kuvioissa näkynyt. He eivät ole meihin ottaneet yhteyttä, eivätkä kaupunkilaiset ole heistä tehneet ilmoituksia. Tiedämme, että toimintaa on, mutta se ei meille asti näy, komisario Pasi Aho Pohjanmaan poliisista toteaa.