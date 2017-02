Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on vanginnut kaksi kurikkalaista miestä todennäköisin syin epäiltynä kolmeen törkeään varkauteen. Miehet ovat iältään 18- ja 19 -vuotiaita.

Kaksikon epäillään murtautuneen 16.1. Kurikan Sedun tiloihin. Tiloista varastettiin huomattava määrä tietokoneita.

Miesten epäillään myös murtautuneen Seinäjoella 23.1. yksityisasuntoon. Asunnosta varastettiin irtainta omaisuutta.

Lisäksi kaksikkoa epäillään varkauden yrityksestä sekä törkeästä varkaudesta Kurikassa 26.1. Tuolloin miehet yrittivät murtautua Kurikassa sijaitsevaan liikekiinteistöön. Teko jäi yritykseksi, mutta miehet murtautuivat samassa kiinteistössä olleeseen halliin, josta miehet anastivat kolme yksityishenkilön omistamaa keräilyhenkilöautoa.

Poliisi on suorittanut asiaan liittyen useita kotietsintöjä, joissa osa anastetusta omaisuudesta on saatu takaisin. Lisäksi etsinnöissä on löytynyt muun muassa huumausaineita, sekä kasvatus ja käyttövälineitä.

Rikoskokonaisuutta tutkii Pohjanmaan poliisilaitoksen Seinäjoen ja Kauhajoen tutkintaryhmät. Kaksikon jäljille päästiin poliisin omien tutkimusten perusteella.

Poliisi ei tiedota asiasta tässä vaiheessa enempää.