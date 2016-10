Poliisi on vaitonainen tapauksesta. Rikosta ei tällä hetkellä epäillä ja poliisilla on käsitys siitä, miksi Koskela on kadonnut. Enempää tutkinnanjohtaja ei tilannetta avaa.

– Hän ei ole ilmoittanut omaisille itsestään, joten etsimme häntä yhä kadonneena, toteaa tutkinnanjohtaja Harri Teivaanmäki Pohjanmaan poliisista.

Teivaanmäen mukaan kadonneen etsiminen on hankalaa tapauksessa, jossa ei ole olemassa mitään etsintäaluetta.

– Jos 10-vuotias katoaa esimerkiksi koulumatkalla, on jonkinlainen ajatus alueesta, jolta etsiä. 17-vuotias pystyy jo itsenäisesti liikkumaan ihan eri tavalla, Teivaanmäki kertoo esimerkkinä.

Koskelasta pyydettiin katoamisviikolla silminnäkijähavaintoja. Teivaanmäen mukaan havaintoja tuli jonkin verran, mutta mitään ratkaisevaa vihjettä ei saatu.

JATTA LAPINKANGAS