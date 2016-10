Anvia-yhtiöissä mahdollinen vähennystarve on yhteensä 6-9 henkilöä.

Anvia Telecom Oy:ssä ja Anvia IT-Palvelut Oy:ssä sekä Anvia TV Oy:ssä aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut. Kyse on niistä yhtiöistä, jotka siirtyivät Elisalle yrityskaupassa kesällä.

Liipaisimella on 6-9 henkilön työt. Yt-neuvottelut alkavat 1. marraskuuta. Neuvotteluiden piirissä on näistä yhtiöistä yhteensä 48 henkilöä. Samaan aikaan tarkastellaan vastaavia toimintoja Elisalla.

– Isossa muutoksessa toiminnot yhdistyvät vaiheittain, mikä vaatii erityisesti henkilöstöltä kärsivällisyyttä. Yhteistyö henkilöstön kanssa suunnittelussa on ollut erinomaista. Kun siirrymme Elisan toimintamalliin, on joillain alueilla väistämättä päällekkäisyyksiä. Elisalla on alueellinen tapa toimia ja useita työtehtäviä tehdään paikkariippumattomasti, kertoo yhtenäistämisprojektia johtava Elisan Pohjanmaan aluejohtaja, Anvia Telecom Oy:n toimitusjohtaja Harri Suokko.

Neuvottelut pyritään saamaan päätökseen kuluttajamyynnin osalta ensi kuussa ja sisäisen IT-tuotannon osalta tammikuussa 2017.

Neuvotteluiden aikana arvioidaan toimintojen yhtenäistämisen vaikutuksia henkilöstöön ja prosesseihin. Neuvotteluilla arvioidaan alustavasti olevan henkilöstövaikutuksia, jotka tarkentuvat neuvotteluiden aikana.