Tällaisia vastauksia saimme:

– Pimeys vaikuttaa siten, että koen itseni paljon yksinäisemmäksi kuin kesällä. Kesällä puutarhassa puuhailu ja pyöräretket vähentävät yksinäisyyttä, mutta eivät poista sitä. Yksinäisyys on aina läsnä. Se on osa minua.

– Kyllä vaikuttaa. Olen masentunut .

– Ei vaikuta, mutta nukun enemmän. Asun yksin, mutta on ystäviä ja paljon tapaamisia.

– Pimeä ei vaikuta mitenkään, koska jos en itse ole aktiivinen, jään samaan tilaan yksinäisyyteen. En edes välitä muista ihmisistä, koska tyhjän saa pyytämättäkin. Muut ovat ympärilläni vain hyötyäkseen tavalla tai toisella.

– Yksinäisyyden tunteeseen ei vaikuta vuodenajat.

– Kaamos sulkee ihmisen mustuuteensa. Sosiaaliset kontaktit jäävät enemmän someen kuin valoisina vuodenaikoina.

– Onhan se rankempaa. Keväällä ja kesällä ikään kuin odotetaan, että kaikilla on kivaa ja aurinko valaisee, joten pimeänä aikana on helpompi kätkeä yksinäisyyttään.

– Juuri siitä on kyse, vuodenaika vaikuttaa. Kesäisin talossamme on pihalla juttukerho, johon voi mennä koska vaan ja paikalla on aina joku. Ei tarvitse istuskella tuoleilla kuin viisi minuuttia niin saa seuraa. Parhaimmillaan oli jopa 12 henkeä juttukerhossa!

– Kyllä, syksyn synkkyys vaikuttaa tosi paljon.

– Itse vuodenajalla ei juurikaan ole väliä, sillä olo pysyy samana vuodenajasta toiseen. Joulunaika kyllä vaikuttaa, että ajattelen paljon enemmän muita. Enkä sillä tarkoita, että loppuvuoden eläisin erityisen itsekkäästi.

– Vuodenajalla ei ole merkitystä, mutta ehkäpä kesäaikaan, kun ihmiset ovat yleensäkin enemmän tekemisissä keskenään, yksinäisyys korostuu, samoin kuin juhlapyhinä.

– Olen aina yksinäinen. Minulla on kyllä mies ja kolme lasta, mutta he tekevät aina omia juttujaan, joihin minä en sovi. Sukulaiset eivät käy, koska odottavat vain minun käyvän aina heidän luonaan. Kavereita minulla on yksi ainut.

– Syksy ja varsinkin pimeä sateinen kausi vaikuttaa aivan liiankin dramaattisesti. Lähteminen vaikeutuu, jopa kauppareissuja siirtää ja siirtää.

– Ehdottomasti vaikuttaa. Mieliala on apea eikä jaksa liikkua kuin töihin ja kauppaan.

– Eipä juuri, töissä on kiire joten viikot kuluu äkkiä ja jumppaan pääsee vaikka joka päivä. Eipä meillä juuri ketään käy oli sitten kesä tai talvi.

– Erittäin voimakkaasti. Ei tahdo jaksaa muuta kuin käydä töissä.

– Eikös se ole selvää, että niin käy.

– Voisikin nukkua talviunta kuin karhut!

– Ei vaikuta. Yksinäisyys on ollut läsnä jo useamman kuukauden, vuodenajasta riippumatta.

– Vuodenajat eivät vaikuta minuun.

– Synkät ajatukset ainakin lisääntyy. Ja kaamos johdattaa jouluun, joka on oma koettelemuksensa perhekeskeisyydellään. Sitten tulee kevät ja kesä, jolloin saakin sivusta seurata rakastuneiden pariskuntien käsi-kädessä -söpöilyä ja kuunnella perheiden ja pariskuntien lomasuunnitelmia. Ja sitten taas tulee syksy ja kaamos ja siitä se taas alkaa. Kausien välissä on hetkittäin helpompaa ja voin jopa onnistua huijaamaan itseäni, ettei se haittaa että olen yksinäinen.

– Juhlapyhät ovat vaikeimpia, vuodenajalla ei ole merkitystä.

– Totta kai synkkä keli synkistää, mutta tuntuu että se panee ajattelemaan myös elämän peruskysymyksiä!

– Vähäsen marraskuu vaikuttaa negatiivisesti mielialaan. Sosiaaliset kontaktit eivät vähene marraskuussa.

– Joulu on vaikea.

– Pimeään vuoden aikaan on onneksi pimeää - voi mennä nukkumaan. Ellei TV:stä tule mielenkiintoista ohjelmaa.

– Kesällä tunnen yksinäisyyttä ehkä jopa enemmän.