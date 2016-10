Wasa Expressin viimeistelyt tehdään telakan varustelulaiturissa ennen lähtöä. Laiva lähtee arviolta lauantaina 8. lokakuuta kello 18 Tallinnasta.

Suunnitellut huoltotyöt sujuivat odotettua paremmin, ja kaikki vietiin läpi suunnitelman mukaisesti.

– Haluan osoittaa erityiskiitokset Tallinnan telakalle, joka on tehnyt suurenmoista työtä ja pysynyt täsmällisesti aikataulussa. Tämä oli järjestyksessään kolmas telakointi Tallinnassa, ja joka kerta olen ollut yhtä vaikuttunut työn tehokkuudesta ja tuloksista. Tallinnan Wärtsilän ammatillisen osaamisen avulla on tehty täysi huolto yhteen päämoottoriin sekä kahteen apumoottoriin, ja aikataulu on pitänyt pienintä yksityiskohtaa myöten. Oman miehistön panos ja hallinnointikyky tämän kaltaisessa projektissa on ollut korvaamatonta, ja yksityiskohtaisesti tehty suunnittelutyö on sujunut ilman virheitä, johtaja Peter Ståhlberg toteaa NLC Ferry Oy:n tiedotteessa.

Wasa Expressin seuraava telakointi on suunniteltu tammikuulle 2019.

– Haluan kiittää asiakkaitamme ymmärryksestä ja kärsivällisyydestä näiden kahden viikon liikennöintikatkoksen aikana. Nyt voimme jatkaa liikennöintiä aina seuraavaan telakointiin saakka täyden huollon ja parannustyöt läpikäyneellä raikkaalla laivalla. Toivomme, että myönteiset merkit siitä, mitä yhteiskunnallista hyötyä Merenkurkun liikenne tuo alueellemme ja matkailulle, edesauttavat myös viemään hanketta uudesta aluksesta eteenpäin, Ståhlberg lisää.