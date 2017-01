– Jos päätös perustuu faktoihin, Vaasa tulee olemaan voittaja, Eskola sanoi.

Vaasa on Wärtsilän suurin yksikkö lähes 50:ssä eri maassa sijaitsevien yksiköiden keskuudessa.

– Emme ole Vaasassa pelkästään sen takia, että Vaasa on Suomen aurinkoisin paikka.

– Meillä on Vaasassa avoin yhteisö, jossa voidaan puhua haasteista. Me etsimme oikeita osaajia ja Vaasassa on siihen hyvä tausta korkeakoulujen vuoksi. Lisäksi Vaasassa on kansainvälinen tunnelma, Eskola listaa.

Eskola puhui torstaiaamulla gigafactory-hakemuksen avaustilaisuudessa Vaasassa.