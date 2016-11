Mustasaaren kunnan Vesihuoltolaitoksen asiakkaita on yritetty huijata tänään puhelimessa.

– Meidän asiakkaillemme on tullut tänään huijauspuheluita, joissa on kerrottu, että Paniken alueella Norra Vallgrundissa tehdään vesijohtotarkastuksia. Me emme kuitenkaan tee mitään tarkastuksia alueella tänään, Mustasaaren kunnan Vesihuoltolaitoksen vesihuoltopäällikkö Allan Heir kertoo.