Veroilta järjestetään Kulturföreningen AV:n tiloissa kello 18.00. Veronmaksajien lakimies Johnny Örnberg kertoo tilaisuudessa kuolinpesän verosuunnittelusta.

Maksuttomaan tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen soittamalla Veronmaksajien jäsenpalveluun tai verkossa, osoitteessa www.veronmaksajat.fi/veroillat.

Veronmaksajain Keskusliitto on kansalaisten ja yhteisöjen riippumaton järjestö, jolla on 233 000 jäsentä. Järjestön tavoitteena on kohtuullinen ja oikeudenmukainen verotus, ja se neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä asioissa. Veronmaksajilla on 34 paikallisyhdistystä ympäri Suomea.