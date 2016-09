B- ja C-kanavanippujen lähetystaajuudet muuttuivat tänään antenni-tv-verkon Alajärven täytelähetinasemalla. B-kanavanipun uusi lähetystaajuus on 674 MHz eli kanava 46 ja C-kanavanipun uusi lähetystaajuus on 682 MHz eli kanava 47.

Muutos koskee seuraavia Alajärven tv-asemalta lähetettäviä tv-kanavia:

Kanavanippu B: MTV3, Liv, Nelonen, Sub, MTV Max, MTV Juniori, MTV Leffa, Fightsports, Pop Up Deittiviihde

Kanavanippu C: FOX, Hero, Frii, Iskelmä/Harju&Pöntinen, C More First, C More Series, MTV Sport 1, Disney Channel, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, Digiviihde.fi

Useimmat vastaanottimet etsivät kanavat automaattisesti. Kuluttajan tulee vain käynnistää kanavahaku. Jotkin vastaanottimet saattavat vaatia tehdasasetusten palauttamisen ennen kanavahaun tekemistä.

Ohjeet kanavien viritykseen tästä .