Suomi-Venäjä- Seuran Suupohjan osaston puheenjohtaja Johanna Koivuniemi (etualalla) on ollut Venäjä-seurassa mukana jo toistakymmentä vuotta. Nadia Kakkuri liittyi seuraan heti tultuaan Suomeen 1992. Kuva. Jorma Havula

Vielä jokin aika sitten lakkauttamisen partaalla hoippunut Suomi-Venäjä-Seuran Suupohjan osasto on herännyt eloon uuden puheenjohtajansa Johanna Koivuniemen johdolla.

Osaston väki vietti sunnuntaina Jurvassa venäläistä iltapäivää, johon kuului myyjäiset, venäläistä ruokaa ja ja venäläinen elokuva.

Politikointi on Venäjä-seurassa njet, njet eli sitä ei harrasteta eikä Venäjästä puhuta pahaa, vaikka poliittiset suhteet ovat tällä hetkellä kireät.

– Pitää ajatella Venäjästä hyvää ja uskoa, että kaikki on hyvin, vaikka tilanne on vaikea. Älä nyt kysele enempää, sanoo Jurvassa asuva Nadia Kakkuri, joka on ukrainalainen ja tuli Suomeen vuonna 1992.

JORMA HAVULA