Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAMOKin edustajisto on valinnut järjestäytymiskokouksessaan edustajiston puheenjohtajiston sekä hallituksen opiskelijakunnalle vuodeksi 2017.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin tietojenkäsittelyn opiskelija Niilo Hakoniemi ja varapuheenjohtajaksi liiketalouden opiskelija Anna Viljanen.

Lisäksi hallitukseen valittiin Juuso Hautala, Kaisa Tuurala, Jeri Ojakangas, Marko Uotila, Sami Korpela ja Asta Syväoja.

Hallitus vastaa opiskelijakunnan operatiivisesta toiminnasta. Hallituksen toimikausi alkaa 1.1.2017 ja kestää vuoden 2017 loppuun saakka.

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Antti Leppälä ja varapuheenjohtajaksi Juha Väisänen.

– On hienoa päästä tekemään töitä opiskelijoiden eteen myös vuonna 2017. VAMOKin toiminta on kehittynyt huimasti viime vuosina ja uskon, että suunta on vain ylöspäin. Lähdemme uuden hallituksen kanssa innolla ensi vuoteen, jolloin tärkeitä teemoja ovat muun muassa kuntavaalit, korkeakoulujen välinen yhteistyö ja toimeentuloa koskevat muutokset, hallituksen puheenjohtaja 2017 Niilo Hakoniemi sanoo.