Kaikki Vaasan keskussairaalassa ensi vuonna syntyvät vauvat saavat päähänsä Suomi-pipon. Keskimäärin Vaasassa syntyy noin 1400 vauvaa, joten kutimet on laitettava nyt heilumaan.

– Pipokeräyksen idea on kopioitu Tampereen yliopistollisesta sairaalasta. Siellä kätilöt ovat keksineet tempauksen, jossa kaikille vastasyntyneille neulotaan ensi vuonna sinivalkoisia villapipoja, Vaasan keskussairaalassa työskentelevä kätilö Annika Carlson kertoo.

Carlsonin mukaan kätilöt eivät yksin ehdi kaikkia pipoja saada valmiiksi, minkä takia he tarvitsevat vapaaehtoisten apua.

– Nyt on valmiina 107 pipoa, joten vielä on tekemistä. Onneksi on koko vuosi aikaa, Carlson tuumaa.

Vauvojen pipokeräys on pistetty pystyyn Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

– Ajattelimme, että tämä on mukava tapa juhlistaa satavuotiasta Suomea. Tempaus tuo lisäksi hiukan positiivisuutta viimeaikaisten tapahtumien joukkoon, Carlson toteaa.

Pipossa voi olla Carlsonin mukaan Suomi-kuvioita, raitaa tai vaikka sydämiä.

– Tyyli on vapaa. Pipon voi tehdä omien taitojensa mukaan. Sen voi neuloa valkoisesta tai sinisestä langasta tai neulomiseen voi käyttää sekä valkoista että sinistä, Carlson sanoo.

Tempauksen järjestäjät muistuttavat, että mahdolliset kuviot ja koristeet kannattaa suunnitella sellaisiksi, etteivät ne paina vastasyntyneen päätä.

Pipo tulee käyttöön heti syntymän jälkeen, joten sen tulee olla sopivan kokoinen.

Pipokeräystä varten Facebookiin on perustettu oma ryhmä nimellä "Suomipipo VKS:n vastasyntyneille - Finlandsmössa åt nyfödda vid VCS".

Facebook-sivuilta löytyy vinkkejä neulojille ja myös tietoa siitä, mihin valmiita myssyjä voi palauttaa.

– Aiomme järjestää vuoden mittaan eri puolilla kaupunkia tilaisuuksia, joihin pipoja voi tuoda. Kun pipo on valmis, meihin järjestäjiin voi ottaa myös suoraan yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät Facebook-sivulta, Carlson kertoo.

Linkki Facebook-ryhmään löytyy tästä .

SINIKKA VÄLIKOSKI