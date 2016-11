ResQ-palvelun kautta ihmiset voivat tilata ylijäämäruokaa. Vaasassa näin on voinut tehdä jo kesästä lähtien. Kuva: Timo Annanpalo

Vaasalaisista ravintoloista on kesä-lokakuun aikana pelastettu yli 4000 annosta.

Kyse on ruokahävikin vähentämisestä ResQ-palvelun kautta. Palvelu on toiminut Vaasassa kesäkuun alusta, ja ruokahävikkiä on nyt vähentämässä kaikkiaan 22 ravintolaa.

Valtakunnallisen ResQ-palvelun ideana on, että sen avulla ravintolat ja kahvilat voivat myydä esimerkiksi lounastarjoilustaan ylijääneen ruuan nopeasti ja helposti edullisina take away -annoksina lähiseudulla asuville tai työskenteleville käyttäjille. Eniten annoksia yli jää buffet -ravintoloilta.

Tarjoiluhävikin lisäksi ravintolat voivat vähentää palvelun avulla myös raaka-ainehävikkiään arvokkaiden ja nopeasti pilaantuvien raaka-aineiden, kuten kalan, osalta.

Palvelua voi käyttää sovelluksena tai nettiselaimella. Ruoka-annokset maksetaan suoraan palvelun kautta ja noudetaan ravintolasta tai kahvilasta sen ilmoittaman noutoajan puitteissa.

Toiminnan kehitystä Vaasassa voi seurata esimerkiksi palvelun kaupunkikohtaisella Facebook-sivulla .