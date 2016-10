Vaasalainen Anni Koivisto on ehdolla Suomen opiskelijakuntien liitto - Samok ry:n puheenjohtajaksi 2017. Kuva: Tuomas Oja

Koivisto on Vamokin hallituksen puheenjohtaja ja hänellä on pitkä kokemus opiskelijakuntatoiminnasta.

Viime vuonna hän toimi hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ennen Koivisto vaikutti edustajistossa. Siellä hän osoitti erityistä kiinnostusta opiskelijoiden edunvalvontaa kohtaan.

Anni Koivisto on myös aktiivinen sosionomiopiskelija ja hän on ollut mukana perustamassa sosiaali- ja terveysalan ainejärjestöä omaan korkeakouluunsa.

– Samokin puheenjohtajana haluan panostaa siihen, että Samok nähdään luotettavana yhteistyökumppanina ja merkittävänä äänenä yhteiskunnassa. Samokin tulee rakentaa keskustelu- ja toimintakulttuuri, joka keskittyy ongelmien sijasta ratkaisuihin, Koivisto sanoo.

Koiviston mukaan ensi vuonna on tärkeää panostaa kuntavaalivaikuttamisen rinnalla myös muihin edunvalvonnallisiin tavoitteisiin.

– Huomiota tulee kiinnittää ainakin suuremmalle painopisteelle nouseviin kärkihankkeisiin, paikallisiin rakenteellisen kehittämisen hankkeisiin ja opiskelijoiden toimeentulon muutoksiin. Tällaiseen hommaan tarvitaan timanttinen tiimi, jota haluan ensi vuonna olla vetämässä.

Koiviston puheenjohtajakaudella Vamokissa on panostettu erityisesti viestintään sekä opiskelijakunnan strategiseen kehittämiseen.

Hän on myös toiminut varapuheenjohtajana Opiskelijan Vaasa ry:ssä, jossa hän on ollut tänä vuonna rakentamassa tiivistä yhteistyötä muiden vaasalaisten opiskelija - ja ylioppilaskuntien kanssa.

– Koivistolla on pitkä kokemus opiskelijakuntakentästä ja hän on kuluneen vuoden aikana osoittanut kykynsä johtajana sekä tiimihengen ylläpitäjänä. Koivistossa parasta on hänen taitonsa viedä asioita eteenpäin yhdessä muiden kanssa ja intonsa heittäytyä uusiin haasteisiin. Harvoin tulee sellaista tehtävää vastaan, johon hän ei pystyisi tarttumaan. Koiviston näkemystä ja sitoutuneisuutta tarvitaan Samokissa ensi vuonna, Vamokin hallituksen varapuheenjohtaja Jenny Jokelainen kuvailee.