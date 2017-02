Haverin laji on kauneudenhoito. Tuomariksi eli expertiksi kilpailuun lähtee Vamian kauneudenhoitoalan opettaja Tea Lehtikevari.

Iida Haverilla on hyvät lähtökohdat vaativaan kilpailuun, hänellä on jo taskussaan kultamitali kansallisissa Taitaja-ammattitaitokilpailuista keväältä 2016. Hän on myös jo selvittänyt tiensä kevään 2017 Taitaja-finaaliin Helsingissä. Haveri on kotoisin Seinäjoelta.

WorldSkills-kilpailu on joka toinen vuosi järjestettävä nuorten kansainvälinen ammattitaitokilpailu, jossa kohtaavat maailman taitavimmat nuoret. Kilpailussa ratkotaan maailmanmestaruudet noin 50 lajissa, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen aloja.

Seuraava kilpailu järjestetään Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa Abu Dhabissa 14.–19. lokakuuta 2017.

Suomen maajoukkueeseen kuulu 28 kilpailijaa ja 25 tuomaria.