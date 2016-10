Avantouintiseura Vaasan Pingviineillä on nyt ennätysmäärä aktiivijäseniä: 1064. Pingviinit ovat polskuttaneet Vaasan keskustan tuntumassa Hietasaaressa jo yli 50 vuotta.

Nykyinen saunarakennus on valmistunut 1999 ja silloin jäsenmäärä oli alle puolet nykyisestä. Pingviinien keski-ikä on nuorentunut ja sukupuoli naisistunut huomattavasti vuosien varrella. Yli puolet pingviineistä on naisia.

Käyntimäärä vuodessa lähentelee sataa tuhatta.

Yhdistykseen voi edelleen liittyä. Uusi toimintakausi alkaa marraskuussa ja sauna on lämmin vuoden jokaisena päivänä kello 10-22.

Pingviinit ovat alkaneet tutkia myös uuden ja tilavamman saunan rakentamisen mahdollisuutta nykyisen tilalle Hietasaareen.

Pingviinit valitsivat vuosikokouksessaan uuden hallituksen seuraavaksi toimintakaudeksi. Puheenjohtajana jatkaa Tapio Osala nyt viidettä vuotta. Hallituksen muut jäsenet ovat Rolf Fahler, Maarit Leppänen, Ilmari Myöhänen,Tobias Simon, Jan Svenns sekä Salla-Maija Vainio.