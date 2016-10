Superpesiksessä on käynyt ovi tiuhaan tahtiin, sillä 2000- ja 2010-luvuilla sarjasta luopumisia on tapahtunut joka vuosi kausia 2000, 2005, 2007 ja 2009 lukuun ottamatta. Naisten tai miesten sarjan on jättänyt jopa yli 20 joukkuetta.