Hyytävässä säässä torille oli kerääntynyt 40-50 osallistujaa. Se oli enemmän kuin järjestäjät osasivat odottaa.

– Se on paljon enemmän kuin ennakkoilmoittautumisia tuli, kertoo Petri Sihvonen. Hän on yhdistyksen aktiivi, ja oli saapunut paikalle Helsingistä.

Vaasan mielenosoituksen teemana oli osoittaa mieltä vaasalaisten turvallisuuden puolesta. Helinin mukaan turvallisuuden tunne on Vaasassa heikentynyt merkittävästi kymmenessä vuodessa. Hänestä maahanmuutto on paljolti syynä siihen. Mielenosoituksessa puhunut Marco De Wit vaati, että Suomen islamisaatio on lopetettava.

Tilaisuudessa kerättiin nimikirjoituksia, joita tarvitaan 5000 yhdistyksen viemiseksi puoluerekisteriin.

– Meillä on kasassa jo yli 3000 nimeä, kertoi nimiä kerännyt Sami Yli-Mattila.

Suomi ensin -yhdistyksellä on ollut aikaisemmin useita mielenosoituksia Etelä-Suomessa. Sellainen järjestettiin ensimäistä kertaa Vaasassa.