Odotus palkittiin: tuorein kartano-Volvo V90 on saanut uuden ilmeen ja tekniikan. Volvo teki sen, mihin Saab ei saanut edes tilaisuutta: kehittyi omilla vahvuuksillaan. Yksi automaailman tunnetuimpia käsitteitä on kartano-Volvo. Viimeksi tätä tilavaa, monikäyttöistä ja hyvin varusteltua autoluokkaa on edustanut Volvo V70.