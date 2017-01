Vaasan keskustan elinvoimaluku on vertailukaupunkien kärkeä. Kuva: Lauri Ylimäki

Vaasan keskustan elinvoimaluku on erinomainen samankokoisiin keskuksiin verrattuna, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Elinvoimaluku lasketaan vähentämällä lauantaina palvelevien yritysten määrästä tyhjät liiketilat ja suhteuttamalla luku kunnan asukaslukuun.

Vaasan elinvoimaluku on 3,533, joka on vertailukaupunkien kärkeä. Vertailtavat kaupungit ovat kooltaan keskisuuria, noin 55–85 000 asukkaan kaupunkeja.

Vertailukaupungeista esimerkiksi Seinäjoella vastaava luku on 3,12, Kouvolassa 1,339, Porissa 2,518, Lappeenrannassa 2,62, Hämeenlinnassa 2,82 ja Mikkelissä 3,365.

Valtakunnallinen keskiarvo on 3,06, johon on laskettu mukaan yhteensä 18 kaupunkikeskustaa.

Laskennassa rajattiin elävä keskusta-alue kartoittamalla ja luokittelemalla keskustan liiketilat lauantaina palveleviin liikkeisiin ja ravintoloihin, arkena palveleviin yrityksiin, tyhjiin liiketiloihin ja remontissa tai kausiluonteisesti suljettuina oleviin liiketiloihin.

Laskentaan otettiin mukaan kaikki liiketilat, joilla on oma sisäänkäynti kadulle tai kauppakeskukseen.

Elinvoimaluvun lisäksi laskennan avulla selvitettiin lauantaina palvelevien yritysten osuus kaikista liiketiloista. Vaasassa se on 56,4 prosenttia, mikä on yli vertailukaupunkien keskiarvon (54,8 prosenttia).

Laskennassa selvisi myös, että lauantaina palvelevien kauppaliikkeiden osuus suhteessa lauantaina palveleviin ravintoloihin on terveellä tasolla, 71 prosenttia, kun vertailukaupunkien keskiarvo on 72,7 prosenttia.

Tyhjien liiketilojen osuus kaikista liiketiloista on Vaasan keskustassa 8,1 prosenttia. Se on reilusti alle vertailukaupunkien keskiarvon, joka on 13,4 prosenttia.

Elinvoimalaskennan teki Martti Wilhelms tietojärjestelmäpalvelu Salokorpi Oy:stä 19.–20.12.2016 Vaasan kaupungin ja Visit Vaasan toimeksiannosta.