Vaasan hotelli- ja ravintola-alan koulutuksen 40-vuotista taivalta juhlitaan tällä viikolla opetusravintola Silveriassa. Koulutus on kokenut pitkän taipaleensa aikana monia muutoksia.

Oppilaitos perustettiin Vaasan ravintolakouluna vuonna 1976. Vuonna 1986 se muuttui Vaasan hotelli- ja ravintola-alaoppilaitokseksi. Vuonna 1996 oppilaitos kunnallistettiin, jolloin toiminta siirtyi valtiolta Vaasan kaupungille. Tuolloin nimeksi tuli Vaasan liiketalous- ja hotelli-instituutti. Vuonna 2000 oppilaitos yhdistyi osaksi Vaasan ammattiopistoa.

Muutoksen tuulet puhaltavat myös tammikuussa 2017, jolloin hotelli- ja ravintola-alan koulutus tulee osaksi uutta ammatillisista koulutusta Vamiaa.

– Meillä on aina ollut positiivinen ja sitoutunut henkilökunta. Se on puhaltanut yhteen hiileen, vaikka koulutus on käynyt läpi monia uudistuksia. Kaikki ovat auttaneet toisiaan ja halunneet olla edelläkävijöitä, Maratan koulutuspäällikkö Hans Foxell kiittelee.