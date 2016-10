Finavia on Vaasan lentokentän ylläpitäjänä vastuussa onnettomuuden tapahtuessa siitä, että kentällä tehdään kaikki mahdollinen ikävien seurausten minimoimiseksi.

Perjantaina aamupäivällä Vaasan kenttä oli suljettu ulkopuolisilta. Tuolloin järjestettiin harjoitus, jossa Lontoosta tullut 58 matkustajalla lastattu lentokone suistui kiitoradalta ja syttyi tuleen. "Loukkaantuneita" oli melkoinen määrä.

Vastaavanlaisia harjoituksia järjestetään karttaharjoituksina ja enemmän tai vähemmän toiminnallisina harjoituksina paikanpäällä. Vaasan lentokentällä ei lentokonetta esittänyttä rakennelmaa pantu palamaan, eikä pommiuhkauksen takia pommikoiria pistetty haistelemaan.

– Harjoitus meni hyvin ja antoi meille monta vinkkiä asioiden edelleen parantamiseksi, kertoi harjoituksen johtaja Vaasan lentokentän päällikkö Petri Lampi.

Isoissa harjoituksissa tärkeintä on eri virkamiestahojen yhteistyön ja johtamisen harjoitteleminen. Pelastusta vaativissa onnettomuuksissa johto on aluksi pelastuslaitoksella ja akuutin vaiheen jälkeen se siirtyy poliisille. Erittäin tärkeä taho on ammattikielellä lääkintä, eli loukkaantuneiden saaminen hoitoon.