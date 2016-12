Pohjanmaan käräjäoikeuteen jätti viime viikolla haastehakemuksen yhteensä 18 EasyFit-ketjun alaisuuteen kuuluvaa francise-yrittäjää.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan LL International Oy:n toiminta ei ole haastehakemuksen takana olevien yrittäjien mielestä täyttänyt sopimuksen vaatimuksia. Lisäksi osa yrittäjistä kokee tulleensa huijatuksi tuotto-odotuksissa.

Kantajien asianajaja, varatuomari Jaana Juutilainen kertoo, että ei voi kommentoida haastehakemuksen sisältöä.

– Siinä on laajempi kokonaisuus kyseessä, jota on vaikea tiivistää. Tähän on päädytty erilaisista seikoista ja tilanteista johtuen. Sen kummemmin en voi asiaa täsmentää. Nyt odotamme vastapuolen vastausta.

LL International Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Hannula ei voi kommentoida asiaa, ennen kuin yritys on nähnyt haastehakemuksen.

– Emme ole valitettavasti vielä sitä saaneet, ehkä huomenna toivon mukaan. Sitten voimme kommentoida.

Hannulan mukaan asiasta käydyissä keskusteluissa vastapuolen lausunnot ovat olleet sekavia ja ristiriitaisia.

– Otamme haasteet ensin sisään ja sen jälkeen voimme kommentoida varmasti.

Lehtemme tavoittamat haastehakemuksen jättäneiden joukossa olevat francise-yrittäjät eivät halunneet kommentoida asiaa.

LL International Oy on hyvinvointikeskusten verkosto, jolla on lähes 40 EasyFit-keskusta ja 27 LadyLine-toimipistettä ympäri Suomea. Sen ensimmäinen hyvinvointikeskus perustettiin Vaasaan vuonna 1987. Yritys aloitti verkostoitumisen Suomessa vuonna 2003.

