Vaasalainen WE Tech Solutions on solminut merkittävän sopimuksen neljän ROPAX-aluksen akseligeneraattorisovelluksista. Tilaus sisältää myös option neljästä lisäaluksesta.

– WE Tech on kehittänyt taajuusmuuttaja- ja kestomagneettiteknologiaa hyödyntävän akseligeneraattoriratkaisun, jolla pienennetään alusten polttoaineenkulutusta, käyttökustannuksia ja ekologista jalanjälkeä. Yhteistyö alansa edelläkävijöihin lukeutuvan Stenan kanssa on meille todella merkittävä askel, sanoo WE Techin myyntipäällikkö Martin Andtfolk.

Ruotsalaiselle Stena RoRo -varustamolle alukset rakentaa kiinalainen AVIC Weihai Shipyard Co., Ltd -telakka. Neljä ensimmäistä alusta tulevat liikennöimään Stena Linen reiteillä Pohjois-Euroopassa.

Stenan Carl-Johan Hagman sanoo, että alukset tulevat olemaan maailman taloudellisimpia.

– Ne asettavat uudet standardit suorituskyvylle, päästöille ja kilpailukyvylle.

Stenan ROPAX-aluksissa sähkö tuotetaan kahdella 2600 kW:n akseligeneraattorilla, jotka on yhdistetty WE DriveTM -taajuusmuuttajatekniikkaan. Sovellus tuottaa kaiken laivalla tarvittavan sähkön silloinkin, kun apumoottorit eivät ole käytössä.

– Taajuusmuuttajatekniikkaan perustuva sovelluksemme sallii lisäksi päämoottorin toiminnan portaattomalla nopeudella sähköntuotannon aikana, sekä potkurikoneiston käytön aina optimaalisella nopeudella. Lopulliset polttoainesäästöt ovat tuhansia litroja päivässä, sanoo WE Techin Andtfolk.