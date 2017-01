Vaasan kaupungin ja Visit Vaasan julkaisema Vaasaa markkinoiva video on saanut yleisöltä sekä ruusuja että risuja.

– Kun lähdimme videota tekemään, tiesimme jo silloin, että videota joku rakastaa ja joku inhoaa, Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson toteaa.

Janssonin mukaan palauteryöppy yllätti hänet, vaikka hän arvasi etukäteen, että video herättää kiinnostusta.

– Huh, huh, palautetta on tullut äärimmäisen paljon.

Videolla pietarsaarelaislähtöinen Sara Maria Forsberg esittelee Vaasaa.

– Vauhtia riittää ja jotkut tulevat siitä hulluksi, jotkut diggaavat.

YouTubessa videolle on kertynyt yli 28 000 näyttökertaa ja luku kasvaa kaiken aikaa.

– Kovaan nousuun on video lähtenyt. Tarkoitus oli saada Vaasa maailmankartalle ja nyt se on saatu.

YouTubessa video on saanut runsaasti kommentteja ja Forsbergillä on siellä vankat kannattajansa.

– Vau, joku tuumaa lyhyesti ja ytimekkäästi.

– Rasittava, mutta symppis, eräs kommentoija kirjoittaa.

Yhdessä kommentissa kehutaan Forsbergin lauluääntä täydelliseksi.

– I want to visit Vaasa now, yksi kommentoija hehkuttaa.

Kritiikkiäkin video saa:

– Sara Forsberg ärsyttää ja elehtii häiritsevästi.

Videota on katsottu tiukalla silmällä, sillä kommenteissa todetaan, ettei Forsbergillä ollut veneilyliivejä päällä.

– Ja lopussa kävellään tyylikkäästi suojatien vierestä, turvallisuudesta huolehtiva toteaa.

Moitetta video saa jonkin verran myös siitä, että siinä ruotsinkielen osuus on niin vähäinen.

– Kielteisiä kommentteja on tullut eniten ruotsinkielisiltä. Me olemme tällä kertaa kuitenkin halunneet kohdistaa markkinoinnin pääkaupunkiseudulle ja maailmalle.

VisitVaasan Facebook-sivulla videolle oli tullut 72 tykkäystä ja 44 jakoa keskiviikkoiltapäivään mennessä ja muutama kommentti, jotka kaikki positiivisia.

Pohjalaisen Facebook-ryhmässä video on myös noteerattu.

– Mille kohderyhmälle tuo video on tarkoitettu? Ei se ainakaan Vaasaa hyvänä matkakohteena esittele. Kyllähän video on hienosti tehty, mutta..., eräässä kommentissa todetaan.

Hän jatkaa vielä näin:

– Minne osaat mennä Vaasassa tuon videon perusteella? Vaasassa asuvana kyllä tiedän minne täällä mennä, mutta turisti ei upeita paikkoja löydä vaikka katsoisikin tuon videon.

Kommenttiinsa hän on saanut seuraavanlaisen vastauksen:

– Eiköhön tällaisen lyhytvideon tarkoitus ole herättää kiinnostusta, jonka jälkeen kyllä löytyy tarkempaa tietoa muualta.

Pohjalaisen Facebook-sivulle jaettu videosta kertova sähke on tavoittanut lähes 10 000 henkilöä.

Jansson kertoo, että keskiviikona myös Sara Forsberg on jakanut videon omalle Facebook-sivulleen.

– Tämän jälkeen video lähtee varmasti vielä kovempaan vauhtiin.

Saara in Vaasa-video on kuvattu viime kesänä. Vaasan lisäksi videota on kuvattu myös Mustasaaren puolella.

SINIKKA VÄLIKOSKI