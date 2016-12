Teslan ensimmäinen litiumioniakkuja valmistava Gigafactory avattiin Yhdysvalloissa Nevadassa heinäkuussa 2016, myöhemmin tehdas alkaa valmistaa myös sähköautoja. Kolme viikkoa sitten Tesla kertoi rakentavansa vastaavanlaisen tehtaan myös Eurooppaan.

– Vaasan valtteina tehtaan sijaintipaikaksi ovat Pohjoismaiden merkittävin energiateknologian keskittymä sekä lähellä, Kaustisella oleva Euroopan suurin litium-esiintymä. Litiumista jalostettavaa litiumkarbonaattia käytetään juuri litiumioniakuissa, Vaasan kaupungin tiedotteessa todetaan.

Kaupunki tähdentää sitä, että tämä energiateknologian osaamisen ja akkutuotannossa tarvittavien raaka-aineiden yhdistelmä on maailmassa ainutlaatuinen.

– Vaasan energiaklusteri on jo nyt maailmanluokkaa. Seudun yli 140 yrityksestä usea on alansa globaali markkinajohtaja ja yhteenlaskettu liikevaihto on 4,4 miljardia euroa. Klusteri tuo lähes kolmanneksen Suomen koko energiateknologiaviennistä, kaupunki tiedottaa.

Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo, että Vaasan energiaklusterilla ja Teslalla on yhteinen tavoite eli nopeuttaa maailman siirtymistä kestävään energiaan.

– Meillä on erinomaiset mahdollisuudet toimia Teslan kumppanina ja Euroopan Gigafactoryn sijaintipaikkana. Tarvitsemme visionäärisiä ja maailmanlaajuisia tekoja. Tämä on hanke, joka rakentaa Vaasan tulevaisuutta useaksi sukupolveksi eteenpäin, Häyry toteaa.

Tuleva elinkeinoministeri ja kansanedustaja Mika Lintilä tukee Vaasan hanketta. Hänen mielestään se osoittaa juuri sellaista rohkeutta ja yritteliäisyyttä mitä Suomessa nyt laajemminkin tarvitaan.

– Tämä on hieno mahdollisuus koko Suomelle, olen hankkeesta erittäin innostunut. Tulen omalta osaltani tukemaan hanketta niin paljon kuin on mahdollista, Lintilä sanoo.

Tehdashankkeen edistämiseksi Vaasa kokoaa laajan koalition, johon kuuluu niin hankkeen kannalta keskeisten teknologioiden, tutkimuksen, logistiikan, talousvaikutusten, projektijohdon kuin kansainvälisen viestinnän asiantuntijoita.

Hankkeen ensimmäinen vaikuttavuusarviointi ja tarkempi prosessikuvaus valmistuu vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana.

– Aloitamme työt heti. Tämä on paitsi Vaasan ja Vaasan seudun, myös koko Suomen hanke, Häyry sanoo.

Teslan ensimmäinen Gigafactory on maailman suurimpia rakennuksia, valmistuessaan sen laajuus on lähes miljoona neliömetriä. Tehtaan akkutuotannon vuotuinen kapasiteetti on 35 gigawattituntia (GWh) - yksi GWh on miljoona kWh:a. Tehtaan rakennuskustannukset ovat viisi miljardia dollaria, ja sen Nevadan osavaltiolle tuomaksi hyödyksi on laskettu 100 miljardia dollaria. Vastaavanlaisia tehtaita on suunnitteilla myös muilla autovalmistajilla.