Västerfjärdenin altaan säännöstelyrajan ylittyminen lisäsi tulvan aiheuttamia haittoja välittömästi Västerfjärdenin altaan yläpuolella olevilla pelloilla, Skrivarsbäckenin pengerrysalueella.

Korkeimmillaan Västerfjärdenin allas oli Hundholmenin padon viereisellä asteikolla 14 senttiä ylärajan yläpuolella. Yläraja on 53 senttimetriä.

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on pyytänyt Närpiönjoen tulvamallinnusta laativalta konsultilta arviota Västerfjärdenin säännöstelyn vaikutuksista tulvatilanteeseen. Myös Skrivarsbäckenin pengerrysalueella tapahtuneet tulvan aiheuttamat satovahingot tullaan arvioimaan.

Arvioinnista vastaa Närpiön maaseutusihteeri. Skrivarsbäckenin pengerrysalueen koko pinta-ala on vajaat 90 hehtaaria.

Kaikki selvitykset pyritään saamaan valmiiksi tämän ja ensi viikon aikana. Tämän jälkeen järjestetään Skrivarsbäckenin pengerrysalueen maanomistajien, Kaskisten metsäteollisuuslaitoksen, Närpiön kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen välinen neuvottelu, jossa käsitellään viime viikon tapahtumia ja sen seurauksia sekä keskustellaan säännöstelyn hoidon tehostamisesta.

Västerfjärdenin makeavesiallas on osa Närpiönjoen järjestelyhanketta, joka toteutettiin 1970-luvulla. Hankkeen luvan haltijana on valtio eli tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan ely-keskus. Västerfjärdenin allas on rakennettu Kaskisten metsäteollisuuden vedenhankintaa varten ja metsäteollisuus on vastannut Västerfjärdenin altaan säännöstelystä sen valmistumisesta lähtien.