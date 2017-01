Powerparkin ja uuden hevosurheilukeskuksen omistaja Lillbacka Powerco Oy:n toimitusjohtaja Pekka Lillbacka sekä kilpailun järjestäjiä edustavat Jari Koivusalo ja Tuomas Virrankoski iloitsevat syntyneestä yhteistyösopimuksesta.

Tapahtumajärjestäjä ja Powerpark ovat sopineet usean vuoden yhteistyöstä.

– Onhan tämä aivan mielettömän hieno tilaisuus. Ratsastustapahtuma yhdistää kilpaurheilun jännityksen Powerparkin huvipuiston elämyksiin, eli tarjolla on koko perheelle tekemistä ja seurattavaa. Kun alueella on näin upea uusi hevosurheilukeskus, on koko lajin ja seutukunnan etu, että sitä myös hyödynnetään, Powerpark Horse Shown promoottori Tuomas Virrankoski toteaa.

Kilpailuissa tullaan näkemään kansainvälisiä esteratsastajia. Mahdollisuus on kuitenkin tarjolla kaiken tasoisille kilpailijoille, sillä ensimmäisten päivien luokat alkavat 70 senttimetrin korkeudesta ja kilpailut huipentuvat viikonlopun 140 sentin estekorkeuksiin.

Viisipäiväinen esteratsastuskilpailu järjestetään 2.–6.8.2017.