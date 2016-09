Uuteenkaarlepyyhyn saapui syksyllä 2015 yhteensä noin 40 turvapaikanhakijaa. Suurin osa tuolloin saapuneista on kaupungissa yhä. Kaupungin edustajat toivottavat turvapaikanhakijat tervetulleeksi kuntaansa.

– Otamme mielellämme vastaan heidät, jotka jo asuvat täällä ja ovat integroituneet tänne, toteavat kaupunginjohtaja Gösta Willman, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Elli Flén ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Maria Palm tiedotteessaan.

Heidän mielestään Suomen turvapaikkapolitiikka on epäinhimillinen ja liian ankara.

Kaupungin mukaan irakilaisten, afganistanilaisten ja somalialaisten nuorten miesten vastaanotto tuotti aluksi suuria vaikeuksia niin kaupungille kuin kunnan asukkaillekin.

– Vuoden oleskelun jälkeen kaupungissamme voimme todeta, että monet turvapaikanhakijat ovat saaneet tukiperheitä, heidät on tutustutettu yhdistyselämään, he ovat oppineet kielemme ja heidät on konkreettisella tavalla integroitu yhteiskuntaamme, kaupungin edustajat toteavat.

– Henkilöt jotka ovat vuoden aikana saaneet sosiaalisen turvaverkon ympärilleen, joilla ei ole mitään minne palata, ja jotka lisäksi ovat osoittautuneet tunnollisiksi, ovat tervetulleita jäämään Uuteenkaarlepyyhyn.