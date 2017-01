Häätapahtuma Hello love järjestetään lauantaina kello 11–17.00 Rytmikorjaamolla. Kuva: Kuva: Miska Puumala / kuvituskuva

Hello love -tapahtuma Rytmikorjaamolla kerää yhteen maakunnan hää-alan osaajia useilta eri toimialoilta. Maksuton tapahtuma haluaa tarjota tuleville hääpareille ideoita ja tietoa häihin liittyen. Somistusnäyttelyn, elävän musiikin, DIY workshoppien ja Wedding Stories -valokuvanäyttelyn lisäksi paikalla on kymmeniä näytteilleasettajia, joissa on isosti edustettuna pohjalainen osaaminen.

– Tämä on ensimmäinen Hello love -tapahtuma, mutta tarkoitus on tehdä tapahtumasta mukava ja inspiroiva vuosittainen kohtaamispaikka hääalan yrittäjille ja tuleville hääpareille sekä heidän lähipiirilleen, kertoo tapahtuman järjestäjä Heidi Sarin Blush Oystä.