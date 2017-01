Uuteen yksikköön, joka on kantaa samaa vanhaa nimeä, muuttivat viikko sitten entiset asukkaat, jotka asuivat evakossa kaupunginsairaalan osastoilla B ja D.

Palvelutalossa on kolme pienkotia, joissa jokaisessa on 15 asukasta. Yhteensä asukaspaikkoja on 45.

Rakennuttamisessa on optio vielä yhdelle 15 hengen pienkodille, joka on mahdollista rakentaa samaan yhteyteen, mikäli paikkatarve kasvaa tulevina vuosina.

Palvelutalo on tarkoitettu runsaan, ympärivuorokautisen avun tarpeessa oleville ikäihmisille, jotka eivät enää selviä kotona. Hoitajat ovat palvelutalossa läsnä kaikkina vuorokaudenaikoina.

– Uusi Fyrrykartano on kauan odotettu, ja se saa hymyt niin asukkaiden kuin henkilökunnan huulille, kertoo yksikönjohtaja Riikka Saari.

Uudessa Fyrrykartanossa alkavat myös vähäkyröläisten saunottamiset.